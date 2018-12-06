В Порховском районе отремонтируют сгоревшую при пожаре крышу многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-06T09:29:34+03:00

У пенсионеров, которые там проживают, нет на это ни средств, ни сил

Изменить размер текста: A A

В деревне Славковичи, что в Порховском район, отремонтируют крышу в многоквартирном жилом доме. Кровля была повреждена во время пожара. А у жильцов дома, которые преимущественно пожилого возраста, не хватает сил «залатать дыру». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое распоряжение дал губернатор региона Михаил Ведерников во время проведения «прямой линии» с жителями области.

Один из жильцов дома, пожилой мужчина, позвонил главе области с просьбой помочь в ремонте сгоревшей крыши. Пенсионер сетовал, что содействия от местных властей они так и не дождались.

- Я дам поручение, завтра же к вам приедет оперативная экспертная группа. Они посмотрят, что нужно сделать, - ответил Михаил Ведерников. - Обязательно вам поможем.

Отремонтировать поврежденную крышу самостоятельно жильцы не могут - у них нет на это ни средств, ни сил.

КСТАТИ

Также во время «прямой линии» одно из поручений от губернатора получил глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Муниципальные власти до конца года должны помочь многодетной семье получить комфортное жилье.