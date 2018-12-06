2018-12-06T09:17:35+03:00
Общество

Опубликованы финальные эскизы флага и герба Псковской области

Во время прямого эфира с жителями региона их представил губернатор Михаил Ведерников
Виталий Суриков
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Официальный флаг и герб появятся в Псковской области впервые за 25 лет.Официальный флаг и герб появятся в Псковской области впервые за 25 лет.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Псковичам представили итоговые эскизы герба и флага региона. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, теперь их должен утвердить областной геральдический совет.

Представил новые символы глава региона Михаил Ведерников во время прямого эфира с жителями Псковской области. Герб и флаг утвердили специалисты федерального уровня.

Символы уже утверждены геральдическим советом при президенте России. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Символы уже утверждены геральдическим советом при президенте России.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Флаг отличается от предварительного эскиза, который опубликовал Михаил Ведерников в Инстаграме в начале ноября 2018 года. Изменилась форма «бегунка» в левой части полотнища и окрас барса. Герб лишился дубовых листьев, но в его нижней части появился девиз «Потягнем за отечество», предложенный депутатом госдумы Александром Васильевым.

КСТАТИ

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым прошла вечером 5 декабря. На ней обсуждались вопросы транспортной доступности региона, а также социальной помощи многодетным семьям и погорельцам.

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