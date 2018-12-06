2018-12-06T09:48:14+03:00
Происшествия

В Псковской области за ночь сгорело три машины

Инциденты произошли в Пскове и в Острове
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В ночь с 5 на 6 декабря в Псковской области сгорело три отечественных автомобиля.В ночь с 5 на 6 декабря в Псковской области сгорело три отечественных автомобиля.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области в течение ночи сгорело три машины. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, инциденты произошли в Пскове и в Острове.

Так, в 21.01 в экстренные службы Островского района поступило сообщение о пожаре. На улице Карла Маркса горел автомобиль ВАЗ-21043 1999 года. Огонь повредил моторный отсек и обшивку салона. Эксперты установили причину возгорания, это разгерметизация топливной системы. От огня удалось спасти три соседних автомобиля.

Следующий пожар произошел в Пскове в 21.16 по улице Коммунальной. Горел отечественный хэтчбек ВАЗ-2114 2003 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек, в нем произошло короткое замыкание электропроводки, что и стало причиной возгорания.

В 03.36 экстренная служба отреагировала на сообщение о возгорании машины на улице Новгородская в Пскове. В автомобиле ВАЗ-21083 2002 года огнем повредило моторный отсек и приборную панель, а также лакокрасочное покрытие капота по всей его площади. Причиной возгорания стало также короткое замыкание электропроводки.

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