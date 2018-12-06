2018-12-06T10:28:30+03:00
Общество

В псковский аэропорт инвестируют миллиард рублей

Средства разделят на две части: одна пойдет на покупку самолетов, другая - на ремонт воздушной гавани
Виталий Суриков
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Воздушную гавань Пскова ждет реконструкция за счет инвестора.Воздушную гавань Пскова ждет реконструкция за счет инвестора.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В развитие псковского аэропорта инвестируют больше миллиарда рублей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников во время прямой линии с жителями Псковской области.

Вопрос о будущем аэропорта в Пскове прозвучал в связи с подведением итогов проекта «Великие имена России». В результате народного голосования воздушной гавани присвоено имя святой равноапостольной княгини Ольги. Михаил Ведерников отметил, что сам голосовал за этот вариант.

- То, как будет выглядеть аэропорт - результат нашей совместной работы с инвестором, - отметил глава региона. - Мы уже начали переговоры. Важный аспект - сохранить пассажирское авиасообщение.

Часть суммы, вложенной инвестором, уйдет на покупку самолетов, которые будут базироваться в Пскове, вторая часть - на реконструкцию здания аэропорта.

КСТАТИ

Авиарейс «Псков-Москва» в 2019 году продлят до Краснодара. Также из областной столицы два раза в неделю можно будет прямым рейсом долететь до Сочи. В бюджете региона для этих целей запланирована субсидия в размере 30 миллионов рублей.

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