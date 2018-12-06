Больше 250 пачек сигарет и партию медикаментов пытались незаконно перевезти через госграницу в Себеже

6 Дек. 18:04 2018-12-06T18:04:16+03:00

Пограничники задержали две партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения через государственную границу РФ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Табачная продукция была в дорожной сумке, а лекарства прятали в подушке и под матрасом

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На железнодорожной станции «Себеж» пограничники обнаружили двух пассажиров, которые хотели незаконно перевезти через госграницу сигареты и медикаменты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, найденные товары не были указаны в таможенной декларации.

Нелегальный груз нашли во время осмотра поезда, следующего из Москвы в Ригу. Со слов задержанных, они планировали продать свои товары в Латвии.

- На данный момент все обнаруженные грузы и товары изъяли и передали специалистам для проведения экспертиз, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, одной из задержанных пассажиров была женщина. Она прятала под матрасом и в подушке лекарства на сумму около 40 тысяч рублей. Другой пассажир, 47-летний мужчина, перевозил больше 250 пачек сигарет в своей дорожной сумке. Примерная стоимость табачной продукции составляет 23 тысячи рублей.

В ведомстве ждут результаты экспертиз, на их оснавании будут предприниматься дальнейшие действия.