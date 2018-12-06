Больше 250 пачек сигарет и партию медикаментов пытались незаконно перевезти через госграницу в Себеже
На железнодорожной станции «Себеж» пограничники обнаружили двух пассажиров, которые хотели незаконно перевезти через госграницу сигареты и медикаменты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, найденные товары не были указаны в таможенной декларации.
Нелегальный груз нашли во время осмотра поезда, следующего из Москвы в Ригу. Со слов задержанных, они планировали продать свои товары в Латвии.
- На данный момент все обнаруженные грузы и товары изъяли и передали специалистам для проведения экспертиз, - сообщили в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, одной из задержанных пассажиров была женщина. Она прятала под матрасом и в подушке лекарства на сумму около 40 тысяч рублей. Другой пассажир, 47-летний мужчина, перевозил больше 250 пачек сигарет в своей дорожной сумке. Примерная стоимость табачной продукции составляет 23 тысячи рублей.
В ведомстве ждут результаты экспертиз, на их оснавании будут предприниматься дальнейшие действия.