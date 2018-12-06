2018-12-06T10:43:56+03:00
Общество

В Псковской области завершен прием заявок на соискание общественной премии «Народное признание - 2018»

Жители региона выдвинули 106 человек и организаций
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Голосование за номинантов премии "Народное признание" начнется 10 декабря.Голосование за номинантов премии "Народное признание" начнется 10 декабря.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области завершено выдвижение соискателей общественной премии «Народное признание». Всего было подано 106 заявок. Максимальное количество – в номинации «Призвание» - 15 имен включено в список. В их числе: воспитатели псковских детсадиков Ольга Чубукина и Ольга Романова, медсестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России Татьяна Ковалева, тренер по футболу и хоккею Сергей Маркелов, старший звонарь Свято-Троицкого кафедрального собора Виктор Катунин.

Новая для проекта номинация «#Команда2018» собрала 13 заявок. Среди них проект Ольги Кутузовой «Звонкие сердца» и проект «Интерактивная карта доступности Псковской области». Столько же номинантов в категории «Инициатива». Жители области выдвинули, например, проект по созданию базы отдыха для особенных «РасСвет». В номинации «Наша марка» 12 заявок, «Открытие» и «Сервис» - по 9, «Лидер», «Поступок» и «защита» - по 3.

В списке номинантов на премию в категории «Талант» 12 номинантов. Это фотограф Дмитрий Марков, пенсионер Петр Воронцов, музыкальный коллектив Drum&Jazz и другие.

В номинации «Рекорд» и «Событие» - по 7 заявок.

Первый этап голосования стартует 10 декабря.

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