2018-12-06T10:54:57+03:00
Общество

Дети из Псковской области отправятся на Кремлевскую елку

Расходы на питание, проживание и культурную программу для детей берет на себя управление делами президента России
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Двадцать пять ребят из Псковской области отправятся в Москву, чтобы посмотреть на новогоднее представление.Двадцать пять ребят из Псковской области отправятся в Москву, чтобы посмотреть на новогоднее представление.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дети из Псковской области отправятся в Москву на главную елку страны. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, в список включены 25 имен. Это дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, победители олимпиад и конкурсов.

26 декабря они побывают на ярком представлении в Кремлевском дворце, он способен вместить в себя одновременно около 6 тысяч человек. Праздничная программа получила название «Тайна планеты Земля». По задумке авторов сказочные персонажи будут сражаться с космическими пиратами.

Помимо Кремлевской елки псковские мальчишки и девчонки побывают в музее «Мосфильма», в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Транспортные расходы берет на себя администрация Псковской области, все остальные – управление делами президента России.

КСТАТИ

Приготовления к Новому году в Пскове идут полным ходом. Уже стало известно, что в областной столице прогремят два салюта.

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