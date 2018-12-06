В Псковской области «дети войны» получат прибавку к пенсии

6 Дек. 11:25 2018-12-06T11:25:00+03:00

Если не удастся найти средства на 2019 год, выплаты начнутся в 2020. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас рассматривается вопрос, чтобы ввести ее в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В Псковской области «дети войны» получат прибавку пенсии от региональных властей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников во время прямой линии.

Вопрос о выплатах поднял житель Опочецкого района. Как отметили ведущие, поступили несколько вопросов на эту тему из разных муниципалитетов.

- Первый шаг в этом направлении уже сделан, - отметил Михаил Юрьевич. - Депутаты приняли областной закон 29 ноября. Я его подписал.

Как отметил глава региона, сейчас рассматривается вопрос о введении выплат в 2019 году. Такой вопрос невозможно решить без участия министерства финансов. В региональном бюджете 2019 года средства на выплаты «детям войны» областные власти выделить не смогли. На подобные пособия необходимо ежегодно 30 миллионов рублей.

КСТАТИ

Во время прямой линии Михаил Ведерников поручил решить вопрос о ремонте крыши многоквартирного дома в Порховском районе. Местные власти не смогли помочь жителям.