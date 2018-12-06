2018-12-06T11:25:00+03:00
Общество

В Псковской области «дети войны» получат прибавку к пенсии

Сейчас рассматривается вопрос, чтобы ввести ее в 2019 году
Виталий Суриков
Поделиться:
Если не удастся найти средства на 2019 год, выплаты начнутся в 2020.Если не удастся найти средства на 2019 год, выплаты начнутся в 2020.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области «дети войны» получат прибавку пенсии от региональных властей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников во время прямой линии.

Вопрос о выплатах поднял житель Опочецкого района. Как отметили ведущие, поступили несколько вопросов на эту тему из разных муниципалитетов.

- Первый шаг в этом направлении уже сделан, - отметил Михаил Юрьевич. - Депутаты приняли областной закон 29 ноября. Я его подписал.

Как отметил глава региона, сейчас рассматривается вопрос о введении выплат в 2019 году. Такой вопрос невозможно решить без участия министерства финансов. В региональном бюджете 2019 года средства на выплаты «детям войны» областные власти выделить не смогли. На подобные пособия необходимо ежегодно 30 миллионов рублей.

КСТАТИ

Во время прямой линии Михаил Ведерников поручил решить вопрос о ремонте крыши многоквартирного дома в Порховском районе. Местные власти не смогли помочь жителям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове ежемесячно утилизируется восемь тысяч не проданных проездных
«Псковпассажиравтотранс»: количество сорванных рейсов за три месяца сократилось в пять раз
Традиционная новогодняя ярмарка пройдет в Пскове в конце декабря
Дети из Псковской области отправятся на Кремлевскую елку
В Псковской области завершен прием заявок на соискание общественной премии «Народное признание - 2018»
В псковский аэропорт инвестируют миллиард рублей
В Псковской области за ночь сгорело три машины
В Порховском районе отремонтируют сгоревшую при пожаре крышу многоквартирного дома
Опубликованы финальные эскизы флага и герба Псковской области
Первый участник проекта «Губернаторский дневник» сезона 2018/2019 прислал бланки за осень
Псковичка ответит по закону за распространение наркотиков
В полиции назвали причину столкновения Камаза и автобуса в Псковской области
В Пскове задержали укравшую еду женщину
Как сделать туризм в России более привлекательным - обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове
Выдающихся псковских спортсменов наградили на «Балу чемпионов»
В одной из средних школ Гдовского района сделали капитальный ремонт спортзала
Жителю Опочки грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде
Виктор Федоренко займет пост главы исполкома отделения «Единой России» в Пскове
Псковские волонтеры участвуют в Международном форуме добровольцев в Москве
Себежанин избил свою мать до смерти за ее нравоучения
Великолучанка из-за обиды обвинила знакомого в выдуманном изнасиловании