Традиционная новогодняя ярмарка пройдет в Пскове в конце декабря

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-06T12:34:44+03:00

Более 120 фермеров, ремесленников и предпринимателей будут участвовать в новогодней ярмарке. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Пскове с 28 по 30 декабря пройдет новогодняя ярмарка. Торжественное открытие состоится 28 декабря в 13 часов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами сообщил начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов.

- Это будет специализированная ярмарка, новогодняя. Жители областной столицы смогут купить продукты к новогоднему столу, выбрать подарки для своих близких и приобрести украшения для дома, - сообщил Андрей Сукманов. - Ну и, конечно, на ярмарке будут продаваться елки.

Все, что не успели псковичи приобрести за предыдущий месяц, они найдут на ярмарке. Она будет работать на протяжении трех дней, с 10 утра до 20 часов на улице Пушкина. В течение этих дней дороги будут перекрыты. Закроется ярмарка 30 декабря в 16 часов.

КСТАТИ

Спикер также отметил, что это последний раз, когда задействована улица Пушкина. Последующие три года ярмарки будут проводиться на Центральном рынке.