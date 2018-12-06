6 Дек. 12:53 2018-12-06T14:35:48+03:00

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В Пскове ежемесячно утилизируется восемь тысяч проездных, которые не удается реализовать. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

- Действительно, поступала одиночная жалоба на то, что пскович не смог приобрести проездной, - заметил директор транспортного предприятия. - Но это произошло не в одной из касс, где продаются проездные билеты, а на конкретном маршруте. Кондуктор просто реализовал их раньше.

После заезда на конечную остановку кондуктор пополнил запасы проездных. Приобрести проездные в кассах на улице Л. Поземского и Коммунальной можно в любое время. Николай Киянец подчеркнул, что претензии псковского УФАС к предприятию не обоснованны.

КОНКРЕТНО

«Псковпассажиравтотранс» рассматривает возможность пересмотра цены проездного билета на январь 2019 года. Продавать их продолжат и после новогодних праздников.