2018-12-06T12:53:38+03:00
Общество

В Пскове ежемесячно утилизируется восемь тысяч не проданных проездных

Поэтому претензии псковского УФАС о дефиците проездных беспочвенны
Виталий Суриков
Поделиться:
Месячные проездные билеты продаются с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.Месячные проездные билеты продаются с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове ежемесячно утилизируется восемь тысяч проездных, которые не удается реализовать. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

- Действительно, поступала одиночная жалоба на то, что пскович не смог приобрести проездной, - заметил директор транспортного предприятия. - Но это произошло не в одной из касс, где продаются проездные билеты, а на конкретном маршруте. Кондуктор просто реализовал их раньше.

После заезда на конечную остановку кондуктор пополнил запасы проездных. Приобрести проездные в кассах на улице Л. Поземского и Коммунальной можно в любое время. Николай Киянец подчеркнул, что претензии псковского УФАС к предприятию не обоснованны.

КОНКРЕТНО

«Псковпассажиравтотранс» рассматривает возможность пересмотра цены проездного билета на январь 2019 года. Продавать их продолжат и после новогодних праздников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Псковпассажиравтотранс»: количество сорванных рейсов за три месяца сократилось в пять раз
Традиционная новогодняя ярмарка пройдет в Пскове в конце декабря
В Псковской области «дети войны» получат прибавку к пенсии
Дети из Псковской области отправятся на Кремлевскую елку
В Псковской области завершен прием заявок на соискание общественной премии «Народное признание - 2018»
В псковский аэропорт инвестируют миллиард рублей
В Псковской области за ночь сгорело три машины
В Порховском районе отремонтируют сгоревшую при пожаре крышу многоквартирного дома
Опубликованы финальные эскизы флага и герба Псковской области
Первый участник проекта «Губернаторский дневник» сезона 2018/2019 прислал бланки за осень
Псковичка ответит по закону за распространение наркотиков
В полиции назвали причину столкновения Камаза и автобуса в Псковской области
В Пскове задержали укравшую еду женщину
Как сделать туризм в России более привлекательным - обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове
Выдающихся псковских спортсменов наградили на «Балу чемпионов»
В одной из средних школ Гдовского района сделали капитальный ремонт спортзала
Жителю Опочки грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде
Виктор Федоренко займет пост главы исполкома отделения «Единой России» в Пскове
Псковские волонтеры участвуют в Международном форуме добровольцев в Москве
Себежанин избил свою мать до смерти за ее нравоучения
Великолучанка из-за обиды обвинила знакомого в выдуманном изнасиловании