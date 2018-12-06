Кондукторы в псковских автобусах будут выделяться из толпы жилетами

6 Дек. 13:28 2018-12-06T14:35:14+03:00

Не только сами кондукторы станут заметнее, но и их места. Фото: Владимир Кольцов

В далекой перспективе их могут переоблачить в униформу

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Кондукторы в псковских автобусах будут носить жилеты, чтобы выделиться из толпы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

- Мы этот вопрос прорабатываем, - заметил Николай Анатольевич. - В будущем есть возможность ввести униформу, но это планы далекого будущего.

Коснулись при обсуждении и обозначения места кондуктора в автобусе. Транспортное предприятие прорабатывает вопрос со специальными прошитыми обозначениями, которые прикреплялись бы на «липучки». Это позволит отказаться от устаревшего метода, когда на место кондуктор на свое место кладет бумажки или картонки.

- Опять таки это удобно, если автобус был на пригородном маршруте без кондуктора, а потом вышел в город, - подытожил Николай Киянец. - Сотрудник принес бы с собой обозначение и легко его разместил.

КСТАТИ

Николай Киянец прокоментировал намерения псковского УФАС проверить предприятие в связи с нехваткой проездных билетов.