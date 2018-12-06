Кондукторы в псковских автобусах будут выделяться из толпы жилетами
Кондукторы в псковских автобусах будут носить жилеты, чтобы выделиться из толпы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.
- Мы этот вопрос прорабатываем, - заметил Николай Анатольевич. - В будущем есть возможность ввести униформу, но это планы далекого будущего.
Коснулись при обсуждении и обозначения места кондуктора в автобусе. Транспортное предприятие прорабатывает вопрос со специальными прошитыми обозначениями, которые прикреплялись бы на «липучки». Это позволит отказаться от устаревшего метода, когда на место кондуктор на свое место кладет бумажки или картонки.
- Опять таки это удобно, если автобус был на пригородном маршруте без кондуктора, а потом вышел в город, - подытожил Николай Киянец. - Сотрудник принес бы с собой обозначение и легко его разместил.
КСТАТИ
Николай Киянец прокоментировал намерения псковского УФАС проверить предприятие в связи с нехваткой проездных билетов.