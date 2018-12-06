Жительница Невельского района ответит перед судом за продажу суррогатного алкоголя

6 Дек. 14:44 2018-12-06T14:44:33+03:00

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Против жительницы деревни Усть-Долыссы, что в Невельском районе, возбуждено уголовное дело. Предполагаемая нарушителница закона продавала суррогатный алкоголь. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жидкость, которую она реализовывала, не отвечает пищевым требованиям безопасности.

Суррогатный алкоголь изъяли и отправили на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Результаты показали, что жидкость опасна для жизни и здоровья потребителей.

- Фигурантка проходит по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Дело находится на рассмотрнии в суде.

Как стало известно, обвиняемая купила пять литров спирта на местном рынке. Осознавая, что пить его нельзя в чистом виде, она разбавляла его водой в пропорциях 50 на 50. После чего злоумышленница продавала получившуюся сортировку в целях наживы.

За содеянное женщина может провести два года в местах лишения свободы.