2018-12-06T14:44:33+03:00
Происшествия

Жительница Невельского района ответит перед судом за продажу суррогатного алкоголя

Женщина реализовывала сортировку из воды и спирта
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
За продажу суррогатного алкоголя предусматривается уголовная ответственность.За продажу суррогатного алкоголя предусматривается уголовная ответственность.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Против жительницы деревни Усть-Долыссы, что в Невельском районе, возбуждено уголовное дело. Предполагаемая нарушителница закона продавала суррогатный алкоголь. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жидкость, которую она реализовывала, не отвечает пищевым требованиям безопасности.

Суррогатный алкоголь изъяли и отправили на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Результаты показали, что жидкость опасна для жизни и здоровья потребителей.

- Фигурантка проходит по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Дело находится на рассмотрнии в суде.

Как стало известно, обвиняемая купила пять литров спирта на местном рынке. Осознавая, что пить его нельзя в чистом виде, она разбавляла его водой в пропорциях 50 на 50. После чего злоумышленница продавала получившуюся сортировку в целях наживы.

За содеянное женщина может провести два года в местах лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки