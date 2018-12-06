Около 200 баллонов монтажной пены украли мошенники из магазина стройматериалов в Великих Луках

6 Дек. 14:40 2018-12-06T14:40:27+03:00

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В Великих Луках магазин стройматериалов понес убытки из-за деятельности мошенников. Аферисты забрали 200 баллонов монтажной пены, не оплатив заказ. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому делу ведется следствие.

- Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, в строительный магазин позвонил мужчина. По телефону он оформил заказ на 200 баллонов монтажной пены. Спустя некоторое время за товаром приехал неизвестный. Он загрузил приготовленные баллоны в машину и уехал не расплатившись.

Тогда сотрудник торговой точки связался по оставленному телефону с заказчиком. Последний заверил продавца, что в ближайшее же время он переведет деньги за товар. Однако оплата так и не поступила. Тогда представитель магазина обратился за помощью в полицию.

В ходе расследование стало известно, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Челябинской области.