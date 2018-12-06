2018-12-06T15:09:53+03:00
Общество

Геральдический совет Псковской области одобрил эскизы герба и флага региона

Символы региона поддержали все единогласно, а гимн еще будут обсуждать
Виталий Суриков
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Герб и флаг теперь у Псковской области есть, а вот гимн еще предстоит обсудить.Герб и флаг теперь у Псковской области есть, а вот гимн еще предстоит обсудить.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Геральдический совет Псковской области на заседании 6 декабря рассмотрел итоговые эскизы герба и флага региона. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, символы были утверждены единогласно.

- Я хочу всех поблагодарить за то, что системно подошли к этой работе, - поблагодарил собравшихся глава региона, - подключили искусствоведов, экспертов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства.

Всего на суд совета жители региона прислали 14 вариантов герба региона. Самым юным участником конкурса стал пятиклассник Ярослав Рождественский, а самым пожилым - 83-летний пенсионер Геннадий Василюк. Работа над этим началась с конца апреля 2018 года.

Кроме этого принимались и заявки гимна Псковской области. Таких набралось 33. Завтра, 7 декабря, в общественной палате Псковской области пройдет обсуждение текста авторства кандидата филологических наук Татьяны Рыжовой.

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