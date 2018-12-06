2018-12-06T17:07:13+03:00
Спорт

Псковский пловец завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Сыктывкаре

Андрей Селягин получил звание мастера спорта России
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек проходят в Сыктывкаре с 6 по 8 декабря.Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек проходят в Сыктывкаре с 6 по 8 декабря.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковский пловец Андрей Селягин завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек в Сыктывкаре. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Центра спортивной подготовки, соревнования начались сегодня, 6 декабря, и продлятся до 8 числа.

Пскович Андрей Селягин занял второе место, преодолев дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 3 секунды. Старания и спортивная подготовка Андрея принесла парню не только медаль, но и звание мастера спорта России.

- Сложно, конечно, всегда на любых соренованиях. По поводу соперников - как по мне я должен был выиграть, просто это, видимо, не мой день. Я ухудшил свой прежний результат, - поделился переживаниями серебряный призер соревнований. - Но все равно, второе место тоже не плохо.

Чемпионат проходит среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет на короткой воде в 25-метровом бассейне «Орбита». В нем приняли участие почти 500 пловцов со всех субъектов Российской Федерации.

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