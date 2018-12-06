Псковскому автобусному парку необходимо закупить 85 новых автобусов
Псковский автобусный парк нуждается в серьезном обновлении. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.
- Предприятие осуществляет разные виды перевозок, - отметил Николай Анатольевич. - Ежедневно совершается больше трех тысяч рейсов, перевозится больше 100 тысяч человек. Пассажирские перевозки - основной вид перевозок в регионе.
Всего у «Псковпассажиравтотранса» и дочерних организаций 508 машин. Из них 221 относится к головному предприятию. Всего 40 из них не старше пяти лет и работают без поломок. От пяти до двенадцати лет - 96 автобусов, здесь уже автобусы находятся в зоне риска и переодически нуждаются в ремонте. Старше 12 лет - 85 автобусов. В основном это трудяги, которые колесят по Пскову. Они уже имеют высокую степень износа и нуждаются в замене.
КСТАТИ
Государственное трансопртное предприятие сейчас повышает качество обслуживания автобусов, что приводит к уменьшению числа срыва маршрутов.