Псковскому автобусному парку необходимо закупить 85 новых автобусов

6 Дек. 17:14 2018-12-06T17:14:44+03:00

Только 40 псковских автобусов не подведут ни водителей, ни пассажиров, а вот 85 - пора поменять. Фото: Владимир Кольцов

Сейчас именно такое количество техники работает на маршрутах больше 12 лет

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Псковский автобусный парк нуждается в серьезном обновлении. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

- Предприятие осуществляет разные виды перевозок, - отметил Николай Анатольевич. - Ежедневно совершается больше трех тысяч рейсов, перевозится больше 100 тысяч человек. Пассажирские перевозки - основной вид перевозок в регионе.

Всего у «Псковпассажиравтотранса» и дочерних организаций 508 машин. Из них 221 относится к головному предприятию. Всего 40 из них не старше пяти лет и работают без поломок. От пяти до двенадцати лет - 96 автобусов, здесь уже автобусы находятся в зоне риска и переодически нуждаются в ремонте. Старше 12 лет - 85 автобусов. В основном это трудяги, которые колесят по Пскову. Они уже имеют высокую степень износа и нуждаются в замене.

КСТАТИ

Государственное трансопртное предприятие сейчас повышает качество обслуживания автобусов, что приводит к уменьшению числа срыва маршрутов.