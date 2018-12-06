К 2024 году 55% жителей Псковской области будут заниматься спортом

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-06T18:16:41+03:00

Больше половины жителей Псковской области должны вести здоровый образ жизни - такая цель стоит у комитета по спорту и физкультуре. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Такая задача поставлена перед областным комитетом по физкультуре и спорту

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К 2024 году доля жителей Псковской области, которые занимаются спортом, должна достичь 55%. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, сегодня, 6 декабря, этот вопрос обсудили на заседании расширенной коллегии областного комитета по физической культуре и спорту.

- Перед нами стоит не простая задача, - сообщил председатель областного комитета Иван Штылин. - За ближайшие пять лет мы должны довести до 55% долю граждан, которые поддерживают здоровый образ жизни и активно занимаются спортом.

На заседании также обсудили строительство новых спортивных объектов и ремонт уже имеющихся комплексов. Отдельно обговорили дальнейшие планы по развитию физической культуры в регионе и затронули тему антидопинговой работы.

КСТАТИ

В рамках коллегии состоялась ежегодная церемония награждений, где четырем спортсменам вручили удостоверения и знаки мастеров спорта России, а шести тренерам звания спортивных судий Всероссийской категории».