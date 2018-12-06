2018-12-06T18:16:41+03:00
Спорт

К 2024 году 55% жителей Псковской области будут заниматься спортом

Такая задача поставлена перед областным комитетом по физкультуре и спорту
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
Больше половины жителей Псковской области должны вести здоровый образ жизни - такая цель стоит у комитета по спорту и физкультуре.Больше половины жителей Псковской области должны вести здоровый образ жизни - такая цель стоит у комитета по спорту и физкультуре.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

К 2024 году доля жителей Псковской области, которые занимаются спортом, должна достичь 55%. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, сегодня, 6 декабря, этот вопрос обсудили на заседании расширенной коллегии областного комитета по физической культуре и спорту.

- Перед нами стоит не простая задача, - сообщил председатель областного комитета Иван Штылин. - За ближайшие пять лет мы должны довести до 55% долю граждан, которые поддерживают здоровый образ жизни и активно занимаются спортом.

На заседании также обсудили строительство новых спортивных объектов и ремонт уже имеющихся комплексов. Отдельно обговорили дальнейшие планы по развитию физической культуры в регионе и затронули тему антидопинговой работы.

КСТАТИ

В рамках коллегии состоялась ежегодная церемония награждений, где четырем спортсменам вручили удостоверения и знаки мастеров спорта России, а шести тренерам звания спортивных судий Всероссийской категории».

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки