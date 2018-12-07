2018-12-07T09:30:31+03:00
Общество

Протоиерея Олега Тэора наградили почетной грамотой администрации Псковской области

Региональную награду священнику вручили за его вклад в патриотическое воспитание молодежи
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор. Фото: из группы «Храм святого Александра Невского. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».Настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор. Фото: из группы «Храм святого Александра Невского. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
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В четверг, 6 декабря, в день памяти великих побед полководца Александра Невского, протоиерея Олега Тэора наградили грамотой администрации Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе региональной власти, это событие также связано со 110-летием православного прихода.

Награду священнику вручили за его вклад в патриотическое воспитание молодежи. Настоятель храма Александра Невского в течение многих лет курирует работу воскресной школы. В церковно-приходском учебном заведении детям от трех лет прививают нравственность и воспитывают в них патриотический дух.

- На отца Олега возложена роль духовного пастыря окормлять воинов Псковского гарнизона, - сообщили в ведомстве. - Он долгое время ведет миссионерскую работу по возрождению православных традиций в армии. Воспитывает патриотизм и воинскую доблесть в солдатах.

За плечами у митрофорного протоиерея Олега две чеченские кампании и военный конфликт в Сербии.

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