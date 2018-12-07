2018-12-07T15:20:31+03:00
Происшествия

Прокуратура обнаружила нарушение санитарных норм в столовой псковской исправительной колонии-4

Начальник учреждения привлечен к административной ответственности
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в специализированной прокуратуре.Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в специализированной прокуратуре.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская прокуратура во время проверки нашла нарушения санитарных норм в столовой исправительной колонии-4. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, пища, которую давали заключенным, не отвечала требованиям санэпидем безопасности.

- Прокурор по надзору в местах лишения свободы привлек к ответственности начальника этого казенного дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Было возбуждено дело по административному правонарушению по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение закона в обеспечении санэпидем благополучия населения).

Начальник колонии получил наказание в виде штрафа. Кроме того, он должен устранить все нарушения в определенные сроки.

КСТАТИ

В Пскове в СИЗО-1 также была прокурорская проверка. В ходе которой нашлись многочисленные нарушения на кухне. В связи с чем сотрудников столовой привлекли к дисциплинарному наказанию, а эксцессы потребовали устранить.

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