2018-12-07T10:55:35+03:00
Происшествия

В Новоржевском районе сгорело 200 тонн сена

Специалисты считают, что это случилось из-за чей-то неосторожности
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Теперь фермерам придется думать, чем кормить рогатый скот зимой.Теперь фермерам придется думать, чем кормить рогатый скот зимой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новоржевском районе в ночь на 7 декабря сгорел навес с сеном. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия оперативно выехали две пожарные машины и пять спасателей

- Вызов на пульт диспетчера поступил в 3.45, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Спасатели не дали огню распространиться дальше навеса, но вот его содержимое спасти не удалось.

И итоге пожар уничтожил 200 тонн сена и 30 тонн соломы. После тушения пожара к работе на месте подключились эксперты. Через некоторое время они установили предположительную причину возгорания - занесение постороннего источника огня. Это значит, что пожар мог начаться из-за неосторожно кинутого тлеющего окурка. Версия поджога экспертами не рассматривается.

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