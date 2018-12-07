В Новоржевском районе сгорело 200 тонн сена

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-07T10:55:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новоржевском районе в ночь на 7 декабря сгорел навес с сеном. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия оперативно выехали две пожарные машины и пять спасателей

- Вызов на пульт диспетчера поступил в 3.45, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Спасатели не дали огню распространиться дальше навеса, но вот его содержимое спасти не удалось.

И итоге пожар уничтожил 200 тонн сена и 30 тонн соломы. После тушения пожара к работе на месте подключились эксперты. Через некоторое время они установили предположительную причину возгорания - занесение постороннего источника огня. Это значит, что пожар мог начаться из-за неосторожно кинутого тлеющего окурка. Версия поджога экспертами не рассматривается.