2018-12-07T11:05:25+03:00
Общество

У великолукского предприятия арестовали самоходное плавательное средство за долг в 3,5 миллиона рублей

Арестованное имущество оценили в 1 миллион 700 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Все исполнительные производства были возбуждены с августа по ноябрь 2018 года.Все исполнительные производства были возбуждены с августа по ноябрь 2018 года.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Великих Луках судебные приставы арестовали имущество местного предприятия. У организации имеется долг в размере трех с половиной миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления ФССП по Псковской области, у предприятия арестовали самоходное плавательное средство.

В адрес организации-должника было заведено около 20 исполнительных производств. Компания задолжала как бюджетным, так и не бюджетным фирмам.

- В рамках производств у должника арестовали счета предприятия, а также запретили какие-либо регистрационные действия с движимым имуществом, - сообщили в ведомстве. - Однако он не спешил оплачивать свои многочисленные долги.

Тогда судебный пристав-исполнитель описал и арестовал имущество предприятия. Самым дорогостоящим оказалось самоходное плавательное средство для подводной укладки кабелей. Его оценили в 1 миллион 700 тысяч рублей.

В течение 10 дней должник должен выплатить свою задолженность. В противном случае его имущество выставят на торги.

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