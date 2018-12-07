Кубок губернатора Псковской области по тхэквандо соберет 600 спортсменов

7 Дек. 11:44 2018-12-07T11:44:19+03:00

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Кубок губернатора Псковской области по тхэквондо соберет 600 спортсменов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в региональной администрации, в областную столицу приедут спортсмены из семи регионов России, а также Эстонии и Латвии.

- Этот традиционный турнир мы проводим в декабре уже почти шести лет, - рассказал президент Псковской федерации тхэквондо Владимир Кочетов. - Спортсмены любят к нам приезжать, но в этом году количество участников рекордное.

Псковскую область на соревнованиях представят спортсмены из шести районов. Сореванования продлятся два дня - 15 и 16 декабря.

Медали разыграют в пяти возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-39 лет. В соревнованиях поучаствуют как юноши, так и девушки. Кубок губернатора Псковской области организаторы вручат той команде, в копилке которой к концу соревнований будет больше всего медалей.