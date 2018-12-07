2018-12-07T13:33:03+03:00
Звезды

В Псковском драмтеатре отменили спектакль «Река Потудань» 13 декабря

Актеры не смогут выйти на сцену по техническим причинам
Виталий Суриков
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В следующий раз "Река Потудань" вернется на сцену через полтора месяца. Фото: Псковский драмтеатр.В следующий раз "Река Потудань" вернется на сцену через полтора месяца. Фото: Псковский драмтеатр.
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В Псковском драмтеатре имени Александра Пушкина отменили спектакль «Река Потудань». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, представление должно было пройти вечером 13 декабря.

Как заметили представители театра, причиной отмены спектакля послужила не болезнь одного из актеров, а технические причины. Какие именно в пресс-службе не уточнили. В следующий раз постановку на малой сцене зрители увидят 20 января.

Все псковичи, которые уже приобрели билеты на спектакль, могут вернуть их в кассу театра. Располагается она в фойе учреждения культуры. Время работы - ежедневно с 11.30 до 19.30.

КСТАТИ

Спектакль «Река Потудань» Псковского театра драмы имени Александра Пушкина получил сразу шесть номинаций на главную театральную премию России «Золотая Маска».

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