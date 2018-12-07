Двум псковичам грозит шесть лет колонии за кражу 10 тысяч рублей с карты знакомого
Двух жителей Пскова обвиняются в краже 10 тысяч рублей с карты своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, кражу они спланировали во время застолья.
- В отношении фигурантов было заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Это кража имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Как выяснилось, инцидент произошел ночью в закусочной «Дельфин», что на улице Вокзальной. Распивая алкоголь в этом заведении, двое подозреваемых уже тогда вынашивали план кражи. Поэтому пин-код от карты они подсмотрели заранее, когда их знакомый расплачивался за покупку. Оставалось только аккуратно достать карточку, что они и сделали. После чего в банкомате на Октябрьском проспекте сняли 10 тысяч рублей.
Теперь злоумышленникам грозит шесть лет провести в местах лишения свободы.