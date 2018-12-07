2018-12-07T15:55:19+03:00
Происшествия

Двум псковичам грозит шесть лет колонии за кражу 10 тысяч рублей с карты знакомого

Пин-код от карты они подсмотрели заранее во время застолья
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове двое мужчин оказались на скамье подсудимых за кражу денег с банковской карты приятеля.В Пскове двое мужчин оказались на скамье подсудимых за кражу денег с банковской карты приятеля.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Двух жителей Пскова обвиняются в краже 10 тысяч рублей с карты своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, кражу они спланировали во время застолья.

- В отношении фигурантов было заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Это кража имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснилось, инцидент произошел ночью в закусочной «Дельфин», что на улице Вокзальной. Распивая алкоголь в этом заведении, двое подозреваемых уже тогда вынашивали план кражи. Поэтому пин-код от карты они подсмотрели заранее, когда их знакомый расплачивался за покупку. Оставалось только аккуратно достать карточку, что они и сделали. После чего в банкомате на Октябрьском проспекте сняли 10 тысяч рублей.

Теперь злоумышленникам грозит шесть лет провести в местах лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области могут ввести бессрочный социальный проездной
Общественная палата Псковской области одобрила официальные символы региона
Прокуратура обнаружила нарушение санитарных норм в столовой псковской исправительной колонии-4
В Псковском драмтеатре отменили спектакль «Река Потудань» 13 декабря
Кубок губернатора Псковской области по тхэквандо соберет 600 спортсменов
У великолукского предприятия арестовали самоходное плавательное средство за долг в 3,5 миллиона рублей
В Новоржевском районе сгорело 200 тонн сена
Протоиерея Олега Тэора наградили почетной грамотой администрации Псковской области
К 2024 году 55% жителей Псковской области будут заниматься спортом
Больше 250 пачек сигарет и партию медикаментов пытались незаконно перевезти через госграницу в Себеже
Псковскому автобусному парку необходимо закупить 85 новых автобусов
Псковский пловец завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Сыктывкаре
Геральдический совет Псковской области одобрил эскизы герба и флага региона
Жительница Невельского района ответит перед судом за продажу суррогатного алкоголя
Около 200 баллонов монтажной пены украли мошенники из магазина стройматериалов в Великих Луках
Кондукторы в псковских автобусах будут выделяться из толпы жилетами
В Пскове ежемесячно утилизируют восемь тысяч не проданных проездных билетов
«Псковпассажиравтотранс»: количество сорванных рейсов за три месяца сократилось в пять раз