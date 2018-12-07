2018-12-07T16:12:31+03:00
Общество

Общественная палата Псковской области одобрила официальные символы региона

О гербе, флаге и гимне рассказали члены геральдического совета
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
Герб Псковской области.Герб Псковской области.
Изменить размер текста:

Общественная палата Псковской области рассмотрела утвержденные геральдическим советом официальные символы региона. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», члены палаты одобрили предложенные варианты и рекомендовали направить герб, гимн и флаг на утверждение региональным Собранием депутатов.

Во время заседания с докладами выступили заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, директор государственного архива региона Валерий Кузьмин и председатель областного госкомитета по культуре Жанна Малышева. Они рассказывали о сложностях подготовки символов.

Что касается гимна Псковской области, то он получил высокие оценки различных экспертов. Жанна Малышева прочитала отрывки отзывов, в которых он отмечается как: «замечательное произведение, торжественное и музыкальное, в котором отмечены все главные символы Псковской области». Во время заседания текст гимна прочитала его автор Татьяна Рыжова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Налоговики советуют жителям Псковской области проверить оплату налогов на имущество
В Псковской области могут ввести бессрочный социальный проездной
Двум псковичам грозит шесть лет колонии за кражу 10 тысяч рублей с карты знакомого
Прокуратура обнаружила нарушение санитарных норм в столовой псковской исправительной колонии-4
В Псковском драмтеатре отменили спектакль «Река Потудань» 13 декабря
Кубок губернатора Псковской области по тхэквандо соберет 600 спортсменов
У великолукского предприятия арестовали самоходное плавательное средство за долг в 3,5 миллиона рублей
В Новоржевском районе сгорело 200 тонн сена
Протоиерея Олега Тэора наградили почетной грамотой администрации Псковской области
К 2024 году 55% жителей Псковской области будут заниматься спортом
Больше 250 пачек сигарет и партию медикаментов пытались незаконно перевезти через госграницу в Себеже
Псковскому автобусному парку необходимо закупить 85 новых автобусов
Псковский пловец завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию в Сыктывкаре
Геральдический совет Псковской области одобрил эскизы герба и флага региона
Жительница Невельского района ответит перед судом за продажу суррогатного алкоголя
Около 200 баллонов монтажной пены украли мошенники из магазина стройматериалов в Великих Луках
Кондукторы в псковских автобусах будут выделяться из толпы жилетами
В Пскове ежемесячно утилизируют восемь тысяч не проданных проездных билетов
«Псковпассажиравтотранс»: количество сорванных рейсов за три месяца сократилось в пять раз