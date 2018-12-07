Общественная палата Псковской области одобрила официальные символы региона

7 Дек. 16:12 2018-12-07T16:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественная палата Псковской области рассмотрела утвержденные геральдическим советом официальные символы региона. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», члены палаты одобрили предложенные варианты и рекомендовали направить герб, гимн и флаг на утверждение региональным Собранием депутатов.

Во время заседания с докладами выступили заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, директор государственного архива региона Валерий Кузьмин и председатель областного госкомитета по культуре Жанна Малышева. Они рассказывали о сложностях подготовки символов.

Что касается гимна Псковской области, то он получил высокие оценки различных экспертов. Жанна Малышева прочитала отрывки отзывов, в которых он отмечается как: «замечательное произведение, торжественное и музыкальное, в котором отмечены все главные символы Псковской области». Во время заседания текст гимна прочитала его автор Татьяна Рыжова.