2018-12-07T16:34:42+03:00
Общество

В Псковской области могут ввести бессрочный социальный проездной

Пользоваться им в автобусах смогут ветераны труда, инвалиды и ряд других категорий граждан
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове планируют ввести специальный бессрочный проездной для льготников.В Пскове планируют ввести специальный бессрочный проездной для льготников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области в ближайшее время может появиться бессрочный социальный проездной. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, пока вопрос находится на стадии обсуждения и какие-либо детали сообщать рановато. Но уже известно, что пользоваться им смогут в общественном транспорте представители сразу десятков групп льготников – от ветеранов труда и ветеранов боевых действий до малолетних узников, инвалидов 1, 2, 3 групп и Великой Отечественной войны.

7 декабря введение такого проездного обсуждалось на совещании в комитете соцзащиты населения области. Руководитель предприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец предложил сразу несколько вариантов использования социального билета. Распространить такую практику могут не только на автобусы Пскова, но и на междугородние перевозки внутри региона.

- Дальнейшее взаимодействие по данному вопросу решено продолжить в рабочем порядке, - отметили в администрации области.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году из бюджета Псковско области выделили 52 млн рублей на организацию транспортной доступности для льготников.

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