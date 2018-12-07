Налоговики советуют жителям Псковской области проверить оплату налогов на имущество

7 Дек. 16:48 2018-12-10T11:51:06+03:00

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Заглянуть в личные кабинеты на сайте федеральной налоговой службы (ФНС) или через портал госуслуг рекомендуют жителям Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в УФНС России по региону, 3 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год. И гражданам, не уплатившим налоги в срок, уже начислены пени.

Это может обернуться взысканием задолженности через суд, в этом случае взыщут не только сумму налога, но и пошлину. Средства могут быть списаны с банковских счетов. В результате забывчивые граждане окажутся без денег на карте. Есть и другие меры воздействия на тех, кто не уплатил налоги, - запрет на выезд из страны, арест жилья, транспорта, телевизоров и другой бытовой техники.

Сотрудники налоговой рекомендуют самостоятельно проверить на портале ФНС России в разделе «личный кабинет» сведения о суммах начисленных налогов и уплаченных сумм. Там же можно сформировать квитанцию для оплаты.