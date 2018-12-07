2018-12-07T17:59:18+03:00
Общество

Псковские пограничники не пустили через границу 865 килограммов мяса

Продукцию везли в антисанитарных условиях
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Больше 800 килограммов мяса могут вернуться обратно в Беларусь.Больше 800 килограммов мяса могут вернуться обратно в Беларусь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковские пограничники не пустили в Россию 865 килограммов мяса. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, продукцию везли с нарушением всех норм транспортировки.

Один инцидент произошел недалеко от деревни Лобок Невельского района. Из Белоруссии ехал «Фольцваген» под управлением 41-летнего мужчины. В кузове автомобиля водитель вез 800 килограммов говядины. Мало того, что беларус не имел на продукты никаких документов, так и вез все это с нарушением норм: автомобиль не был оборудован холодильной установкой.

Чуть позже пограничники задержали «Фиат». В нем с нарушением санитарных норм перевозили 65 килограмм мясных изделий. Все продукты пограничники передали на проверку экспертам, после чего уже примут решение, что с этим делать дальше.

КСТАТИ

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