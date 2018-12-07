В Псковскую область через границу пытались незаконно провезти 30 телят и 20 тонн груш

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-07T18:20:33+03:00

Водитель не смог ничем доказать, что телята здоровые и привитые. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Псковскую область через границу пытались ввезти 30 телят и 20 тонн груш. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники надзорного органа не пустили незаконные товары на территорию России.

Один случай произошел у деревни Лобок. Пограничники остановили большегрузный автомобили под управлением гражданина Белоруссии. Мужчина представил сопроводительные документы. В них было написано, что в прицепе собачий корм. На самом деле там оказались 20 тонн груш из Польши. Груз задержали.

Недалеко от деревни Стайки пограничники остановили «Газель», в кузове которой в два уровня стояли клетки с телятами. Всего пограничники насчитали 30 животных, которых везли с территории Белоруссии. Никаких документов у водителя не оказалось. Теперь экспертам придется решить дальнейшую судьбу телят.