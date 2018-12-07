2018-12-07T18:33:20+03:00
Общество

В Пскове прошла ежегодная игра-викторина Клуба веселых и находчивых

Школьники из шести районов региона собрались в областной столице
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Школьники шутили про дорожную безопасность, чтобы самим лучше ее понимать.Школьники шутили про дорожную безопасность, чтобы самим лучше ее понимать.Фото: Анастасия Бевза
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В пятницу, 7 декабря, в Пскове состоялась ежегодная игра-викторина КВН на тему «О ПДД в шутку и всерьез!». За звание самой веселой и находчивой команды боролись школьники из шести районов Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», игра-викторина прошла в многопрофильном правовом лицее №8.

Все участники справились с конкурсами на отлично. Поэтому жюри долго не могли выбрать победителя и распределить призовые места.

Так, первое место досталось сразу двум командам, это клуб «Слабое звено» из Себежа и группа «Без тормозов» из Великолукского района.

Серебро выиграла команда «Аварийные подорожники», которая представляла Псков в игре-викторине КВН. Третье место разделили между собой команды из Порхова «ОМОН» и «Сотруднички» из Опочки. Команда «Тайком от мамки» из Острова заняла предпризовое, четвертое место.

Начальник ГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции Анатолий Ефимов вручил школьникам победные кубки и подарки, а также поздравил ребят с их победой.

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