В Себежском районе мужчина залез в чужой дом из-за отрицательного баланса на телефоне

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-08T11:13:22+03:00

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В Себежском районе мужчина залез в чужой дом. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, расследование уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов уже завершено.

Преступление случилось в ночь с 12 на 13 октября. Два брата в одной из деревень Себежского района устроили застолье. Вдвоем им стало скучно и они решили позвать еще одного своего родственника. Но, как на зло, у братьев на телефоне оказались отрицательные балансы на телефонах. В этот момент мужчины заметили, что их сосед вышел из своего дома. Тогда у злоумышленника и возник преступный план. Он выдавил окно в доме соседа, проник внутрь, после чего позвонил своему родственнику.

Вернувшийся обратно старик вызвал полицию. Злоумышленника удалось вычислить по отпечаткам пальцев. Мужчина раньше был осужден.