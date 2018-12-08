8 Дек. 12:20 2018-12-08T12:20:32+03:00

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В псковском «Кванториуме» школьники защитят проекты по шести направлениям. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, дети вместе со своими учителями сейчас дорабатывают проекты.

Экзамены начнутся с 12 декабря. Во время проверки эксперты оценят работы почти четырехсот школьников из Пскова и Псковского района. После защиты проектов дети перейдут на следующую стадию обучения. А уже 13 декабря образовательное учреждение примет участие в марафоне открытий детских технопарков по всей России.

Проекты выполнены в разных специальностях: робототехника, хайтек, виртуальная реальность, геотехнологии, аэротехнологии и нанотехнологии.

КОНКРЕТНО

«Кванториум» - площадка, на которой дети могут осваивать инновационные технологии.

КСТАТИ

В Псковской области появится второй «Кванториум» в Великих Луках.