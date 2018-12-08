2018-12-08T13:54:25+03:00
Звезды

Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве

Заявки на участие можно прислать в «Молодежный центр» Пскова до 15 декабря
Виталий Суриков
Поделиться:
Псковичи поборются за выступление на сцене исторического парка в Москве.Псковичи поборются за выступление на сцене исторического парка в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дипломанты и победители молодежного Рождественского фестиваля в Пскове отправятся в Москву, чтобы выступить на ВДНХ. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Молодежного центра» в Пскове, кто отправитсяв столицу России станет ясно на финальном шоу.

Участвовать в фестивале могут молодые люди от 15 до 35 лет. Заявку можно подать в одну из четырех номинаций: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка. Для номинации «Хореография» имеется ограничение - в команде должно быть не больше пяти человек.

Прием заявок продлится до 15 декабря. Их принимают в «Молодежном центре» Пскова. Отборочный тур фестиваля пройдет 26 декабря. Там отберут коллективы для участия в финальном шоу, которое пройдет в январе.

КОНКРЕТНО

Только псковичи старше 18 лет, ставшие победителями и дипломантами фестиваля, смогут отправится в Москву, где выступят на сцене исторического парка «Россия - моя история».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки