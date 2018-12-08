Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-08T13:54:25+03:00

Заявки на участие можно прислать в «Молодежный центр» Пскова до 15 декабря

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Дипломанты и победители молодежного Рождественского фестиваля в Пскове отправятся в Москву, чтобы выступить на ВДНХ. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Молодежного центра» в Пскове, кто отправитсяв столицу России станет ясно на финальном шоу.

Участвовать в фестивале могут молодые люди от 15 до 35 лет. Заявку можно подать в одну из четырех номинаций: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка. Для номинации «Хореография» имеется ограничение - в команде должно быть не больше пяти человек.

Прием заявок продлится до 15 декабря. Их принимают в «Молодежном центре» Пскова. Отборочный тур фестиваля пройдет 26 декабря. Там отберут коллективы для участия в финальном шоу, которое пройдет в январе.

КОНКРЕТНО

Только псковичи старше 18 лет, ставшие победителями и дипломантами фестиваля, смогут отправится в Москву, где выступят на сцене исторического парка «Россия - моя история».