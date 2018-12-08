Псковские спасатели исследовали толщину льда на реке Великой и Псковской озере

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-08T14:56:44+03:00

Лед еще слишком хрупкий, а погода неустойчива, чтобы выходить на поверхность водоемов в Пскове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Псковские спасатели замерили толщину льда на реке Великой и Псковском озере. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, выход на лед водоёмов по-прежнему запрещен.

Замеры провели сразу в нескольких районах. Реку Великую исследовали в семи местах. У Ольгинского моста и моста Александра Невского по фарватеру толщина льда составляет всего два сантиметра. Толще всего лед в районе Мирожского монастыря и поселка Родина — 10 сантиметров. У поселка Писковичи, Загорицы и Муровицы толщина льда в районе 5 сантиметров.

Псковское озеро в районе острова Залита укрылось льдом на 12 сантиметров. У поселка Жидилов Бор лед достиг 15 сантиметров. У устья Великой лед всего пять сантиметров. Но местами есть участки открытой воды. Их площадь достигает около 100 метров.

КСТАТИ

Спасатели предупреждают, что выход на лед очень опасен для жизни.