2018-12-08T15:45:30+03:00
Общество

На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки

Весь скопленный мусор специалисты сконцентрировали в северной части острова, чтобы вывезти
Виталий Суриков
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Изменения ждут не только остров алита, но и всю Псковскую область.Изменения ждут не только остров алита, но и всю Псковскую область.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил две контейнерные площадки по сбору мусора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это позволит решить мусорную проблему.

Кроме того, специалисты перенесли весь скопившийся мусор на северную часть острова. Оттуда его вывезут и утилизируют.

Работы проведены раньше, чем начал работать по всей области. Помимо этого пилотные проекты запущены в крупных городах региона.

КСТАТИ

Региональный оператор в полную силу начнет работать с 1 января 2019 года. Вместе с этим будет изменена схема оплаты вывоза мусора.

КОНКРЕТНО

На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходамиу устраивал волонтерскую акцию по уборке муссора. Во время презентации возможностей компании, ее представители назвали ситуацию экологической катастрофой.

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