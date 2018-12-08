На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки
На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил две контейнерные площадки по сбору мусора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это позволит решить мусорную проблему.
Кроме того, специалисты перенесли весь скопившийся мусор на северную часть острова. Оттуда его вывезут и утилизируют.
Работы проведены раньше, чем начал работать по всей области. Помимо этого пилотные проекты запущены в крупных городах региона.
КСТАТИ
Региональный оператор в полную силу начнет работать с 1 января 2019 года. Вместе с этим будет изменена схема оплаты вывоза мусора.
КОНКРЕТНО
На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходамиу устраивал волонтерскую акцию по уборке муссора. Во время презентации возможностей компании, ее представители назвали ситуацию экологической катастрофой.