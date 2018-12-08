На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки

8 Дек. 15:45 2018-12-08T15:45:30+03:00

Изменения ждут не только остров алита, но и всю Псковскую область. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Весь скопленный мусор специалисты сконцентрировали в северной части острова, чтобы вывезти

Изменить размер текста: A A

На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил две контейнерные площадки по сбору мусора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это позволит решить мусорную проблему.

Кроме того, специалисты перенесли весь скопившийся мусор на северную часть острова. Оттуда его вывезут и утилизируют.

Работы проведены раньше, чем начал работать по всей области. Помимо этого пилотные проекты запущены в крупных городах региона.

КСТАТИ

Региональный оператор в полную силу начнет работать с 1 января 2019 года. Вместе с этим будет изменена схема оплаты вывоза мусора.

КОНКРЕТНО

На острове Залита региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходамиу устраивал волонтерскую акцию по уборке муссора. Во время презентации возможностей компании, ее представители назвали ситуацию экологической катастрофой.