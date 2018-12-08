8 Дек. 19:47 2018-12-08T19:47:50+03:00

Перед выступлением юные псковские музыканты долго репетировали с симфоническим оркестром. Фото: Владимир Кольцов

Молодые исполнители выступили на одной сцене с псковским симфоническим оркестром

Изменить размер текста: A A

В Пскове 22-ой раз прошел концерт «Юные дарования Псковщины». Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», молодые исполнители выступили на одной сцене с псковским симфоническим оркестром.

- Я хочу всем сегодня пожелать вам ярких эмоций в этот вечер, - отметила в приветственном слове, предваряющем вручение дипломов стипендиатам губернатора Псковской области, первый заместитель главы региона Вера Емельянова. - Благодарю всех, кто занимался этой программой 22 года, потому что вы дали большому количеству ребят возможность развивать свои творческие способности.

Светлана Ендальцева солировала на фортепьяно во время исполнения концертштюка ор. 79 Карла Марии Вебер.Фото: Владимир Кольцов

Фото: Владимир Кольцов

После вручения стипендиальных грамот на сцену поднялась глава госкомитета по культуре Жанна Малышева. Она наградила грамотами юных музыкантов и их педагогов.

После церемонии награждения со сцены зазвучала музыка Карла Вебера, Сергея Рахманинова, Йозефа Гайдна, Витторио Монти, Арама Хачатуряна. Степендиатами губернатора и оркестрам дирижировал Николай Хондзинский.