Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ
Инна Андреянова стала проректором Псковского государственного университета по стратегическому развитию. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», на этом посту она сменила Владимира Микушева.
По данным источника в структуре университета, Владимир Михайлович не исполнял свои обязанности уже около месяца. По официальной информации, контракт у него завершился в пятницу, 7 декабря. Руководство университета не продлило соглашение со специалистом из-за его постоянной работы в Санкт-Петербурге, где он преподает на физическом факультете СПбГУ.
Инна Андреянова перед этим возглавляла институт непрерывного образования ПсковГУ и кафедру предпринимательского права и основ правоведения. Инна Валерьевна - кандидат юридических наук.
КСТАТИ
Кадровые перестановки в ПсковГУ продолжаются. Месяц назад был назначен врио ректора учебного учреждения - Марина Махатаева, которая занимала должность проректора по учебной работе. Её место занял Владимир Белов.