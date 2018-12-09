2018-12-09T11:29:21+03:00
Общество

Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ

Раньше она возглавляла институт непрерывного образования
Виталий Суриков
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Инна Андреянова с понедельника приступает к работе на новой должности. Фото: пресс-служба ПсковГУ.Инна Андреянова с понедельника приступает к работе на новой должности. Фото: пресс-служба ПсковГУ.
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Инна Андреянова стала проректором Псковского государственного университета по стратегическому развитию. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», на этом посту она сменила Владимира Микушева.

По данным источника в структуре университета, Владимир Михайлович не исполнял свои обязанности уже около месяца. По официальной информации, контракт у него завершился в пятницу, 7 декабря. Руководство университета не продлило соглашение со специалистом из-за его постоянной работы в Санкт-Петербурге, где он преподает на физическом факультете СПбГУ.

Инна Андреянова перед этим возглавляла институт непрерывного образования ПсковГУ и кафедру предпринимательского права и основ правоведения. Инна Валерьевна - кандидат юридических наук.

КСТАТИ

Кадровые перестановки в ПсковГУ продолжаются. Месяц назад был назначен врио ректора учебного учреждения - Марина Махатаева, которая занимала должность проректора по учебной работе. Её место занял Владимир Белов.

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