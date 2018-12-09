Во дворе в центре Пскова почти пять месяцев лежит большая куча мусора

9 Дек. 12:30 2018-12-09T12:30:56+03:00

Мусор лежит у дома уже с лета, а убрать его никто не торопится. Фото: Антонина Севастьянова.

Ни городские власти, ни управляющая компания её не могут убрать

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Во дворе в центре Пскова уже на протяжении пяти месяцев лежит большая куча мусора. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» за помощью в уборке на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась жительница дома № 12 по Октябрьскому проспекту Антонина Севастьянова.

- Наша придомовая территория не убиралась значительный период, - отмечает Антонина Ивановна. - Просим не нарушать сроки уборки и производить ее вовремя и качественно.

Кроме того, рядом с указанным адресом располагается управление ЗАГС Псковского района. Каждые выходные здесь происходит регистрация браков псковичей. Весь этот беспорядок они могут увидеть.

Жалобу жительницы областной столицы рассмотрит глава администрации Пскова Александр Братчиков.

КСТАТИ

В Псковской области с 1 января начнет работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.