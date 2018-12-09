В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-09T13:33:50+03:00

Торжественные мероприятия прошли не только в Пскове, но и в других городах региона. Фото: учреждение культуры "Дом офицеров".

Областная столица присоединилась и к всероссийской акции в честь праздника

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В Пскове прошел торжественный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный в честь Дня Героев Отечества. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» организаторы мероприятия, у мемориала Неизвестного солдата собрались около 250 псковичей.

- Псков присоединился к всероссийской акции, которая проходит в этот день, - рассказала режиссер «Дома офицеров» Анна Дмитриева. - Из георгиевских лент выложено название города — Псков, и в небо взмыли 200 шаров. Все они были цветов георгиевской ленты.

В память о погибших героях заупокойную литию отслужил отец Олег Теор. Перед собравшимися выступил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Также прошел прием в ряды «Юнармии» и награждение участников военно-патриотического общества.

В завершении митинга военнослужащие псковского гарнизона возложили гирлянду и прошли торжественным маршем перед мемориалом .