В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества
В Пскове прошел торжественный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный в честь Дня Героев Отечества. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» организаторы мероприятия, у мемориала Неизвестного солдата собрались около 250 псковичей.
- Псков присоединился к всероссийской акции, которая проходит в этот день, - рассказала режиссер «Дома офицеров» Анна Дмитриева. - Из георгиевских лент выложено название города — Псков, и в небо взмыли 200 шаров. Все они были цветов георгиевской ленты.
В память о погибших героях заупокойную литию отслужил отец Олег Теор. Перед собравшимися выступил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Также прошел прием в ряды «Юнармии» и награждение участников военно-патриотического общества.
В завершении митинга военнослужащие псковского гарнизона возложили гирлянду и прошли торжественным маршем перед мемориалом .