В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора
В Пскове объявлен конкурс на завершение работ по реставрации дома губернатора. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правде - Псков», подрядчики могут подать заявки до 14 декабря.
Начальная сумма контракта - больше 106 миллионов рублей. На аукцион вынесено больше 1,7 тысячи позиций. Среди них асфальтирование окружающей территории, вывоз мусора с объекта, завершение работ по реставрации всего здания целиком.
Проект по реконструкции памятника архитектуры подготовил «Псковгражданпроект».
КСТАТИ
Летом 2018 года в Псков приехал министр культуры Владимир Мединский. Он проинспектировал работы по реставрации памятников в областной столице. Среди прочего поднимался вопрос и о готовности дома губернатора.
КОНКРЕТНО
Губернаторский дом начали строить в 1770 году. После этого здание неоднократно перестраивалось. Сейчас оно представляет собой двухэтажную каменную постройку.