В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-09T16:46:41+03:00

К июню 2019 года реставрационные работы в доме губернатора завершат, если найдется подрядчик. Фото: детская областная библиотека имени Вениамина Каверина.

Чтобы закончить работы на памятнике XIX века выделено больше 100 миллионов рублей

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В Пскове объявлен конкурс на завершение работ по реставрации дома губернатора. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правде - Псков», подрядчики могут подать заявки до 14 декабря.

Начальная сумма контракта - больше 106 миллионов рублей. На аукцион вынесено больше 1,7 тысячи позиций. Среди них асфальтирование окружающей территории, вывоз мусора с объекта, завершение работ по реставрации всего здания целиком.

Проект по реконструкции памятника архитектуры подготовил «Псковгражданпроект».

КСТАТИ

Летом 2018 года в Псков приехал министр культуры Владимир Мединский. Он проинспектировал работы по реставрации памятников в областной столице. Среди прочего поднимался вопрос и о готовности дома губернатора.

КОНКРЕТНО

Губернаторский дом начали строить в 1770 году. После этого здание неоднократно перестраивалось. Сейчас оно представляет собой двухэтажную каменную постройку.