2018-12-10T08:33:15+03:00
Общество

Смотровая площадка Власьевской башни Псковского кремля будет работать по выходным

Купив билет, посетитель ещё попадет и на выставку ретро-фото
Виталий Суриков
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Выходной день - отличная возможность побывать на смотровой площадке Власьевской башни.Выходной день - отличная возможность побывать на смотровой площадке Власьевской башни.Фото: Владимир Кольцов
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Смотровая площадка Власьевской башни в Пскове будет работать по выходным дням с 8 по 23 декабря. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, кроме видов города посетители увидят фотографии выставки «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».

В субботу и воскресенье двери башни будут открываться ровно в 11.00. Закрываться смотровая площадка будет в 17.00. А вот продажа билетов в выходные дни будет завершаться на полчаса раньше - в 16.30. Приобрести входные талоны можно при входе на смотровую площадку.

Со смотровой площадки открывается отличный вид на территорию кремля, центра города и Завеличья. А на фотовыставки представлены дореволюционные фотографии и фотографии советского времени.

КСТАТИ

Чтобы попасть на смотровую площадку, входить необходимо со стороны Довмонтова города.

КОНКРЕТНО

Стоимость входного билета - 100 рублей. Для иностранных гостей - 150 рублей. Школьники, студенты и пенсионеры заплатят за вход на 50 рублей меньше.

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