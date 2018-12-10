2018-12-10T09:17:06+03:00
Общество

В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности

А детские кровати находились на расстоянии метра от отопительной печи
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В спальном помещении детского сада «Солнышко» одна из детских кроватей расположена менее 0.7 метра от отопительной печи.В спальном помещении детского сада «Солнышко» одна из детских кроватей расположена менее 0.7 метра от отопительной печи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Себеже в ходе прокурорской проверки обнаружили, что в детском саду «Солнышко» нарушаются требования пожарной безопасности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, заведующая дошкольного образовательного учреждения получила представление от прокурора.

Как выяснилось, сотрудники детского сада нарушали правила противопожарного режима во время топки печей в саду. Кроме того, одна из детских кроваток находилась слишком близко к отопительной печке. Расстояние от кровати до печи не достигало и метра.

- В связи с этим районный прокурор потребовал от заведующей сада устранить все нарушения в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. - А виновных работников наказать за пренебрежение правилами безопасности.

За реальным устранением нарушений следит районная прокуратура. В ведомстве также напоминают, что нарушение правил противопожарной безопасности влечет за собой наступление ответственности и наказание как работника, так и руководства предприятия.

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