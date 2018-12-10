В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности
В Себеже в ходе прокурорской проверки обнаружили, что в детском саду «Солнышко» нарушаются требования пожарной безопасности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, заведующая дошкольного образовательного учреждения получила представление от прокурора.
Как выяснилось, сотрудники детского сада нарушали правила противопожарного режима во время топки печей в саду. Кроме того, одна из детских кроваток находилась слишком близко к отопительной печке. Расстояние от кровати до печи не достигало и метра.
- В связи с этим районный прокурор потребовал от заведующей сада устранить все нарушения в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. - А виновных работников наказать за пренебрежение правилами безопасности.
За реальным устранением нарушений следит районная прокуратура. В ведомстве также напоминают, что нарушение правил противопожарной безопасности влечет за собой наступление ответственности и наказание как работника, так и руководства предприятия.