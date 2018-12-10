2018-12-10T09:17:06+03:00
Общество

В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности

А детские кровати находились на расстоянии метра от отопительной печи
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В спальном помещении детского сада «Солнышко» одна из детских кроватей расположена менее 0.7 метра от отопительной печи.В спальном помещении детского сада «Солнышко» одна из детских кроватей расположена менее 0.7 метра от отопительной печи.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Себеже в ходе прокурорской проверки обнаружили, что в детском саду «Солнышко» нарушаются требования пожарной безопасности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, заведующая дошкольного образовательного учреждения получила представление от прокурора.

Как выяснилось, сотрудники детского сада нарушали правила противопожарного режима во время топки печей в саду. Кроме того, одна из детских кроваток находилась слишком близко к отопительной печке. Расстояние от кровати до печи не достигало и метра.

- В связи с этим районный прокурор потребовал от заведующей сада устранить все нарушения в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. - А виновных работников наказать за пренебрежение правилами безопасности.

За реальным устранением нарушений следит районная прокуратура. В ведомстве также напоминают, что нарушение правил противопожарной безопасности влечет за собой наступление ответственности и наказание как работника, так и руководства предприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за выходные сгорели жилой дом и баня
Смотровая площадка Власьевской башни Псковского кремля будет работать по выходным
В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора
В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся
В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества
Во дворе в центре Пскова почти пять месяцев лежит большая куча мусора
Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ
В Пскове 22-ой раз прошел концерт «Юные дарования Псковщины»
На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки
Псковские спасатели исследовали толщину льда на реке Великой и Псковской озере
Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве
В псковском «Кванториуме» школьники защитят проекты по шести направлениям
В Себежском районе мужчина залез в чужой дом из-за отрицательного баланса на телефоне
В Пскове прошла ежегодная игра-викторина Клуба веселых и находчивых
В Псковскую область через границу пытались незаконно провезти 30 телят и 20 тонн груш
Псковские пограничники не пустили через границу 865 килограммов мяса