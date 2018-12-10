2018-12-10T10:02:59+03:00
Общество

В Псковской области за выходные сгорели жилой дом и баня

Инциденты случились в Пскове и в Пыталовском районе
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За 2018 год на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано около 700 пожаров.За 2018 год на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано около 700 пожаров.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области за выходные произошло два пожара. В результате чего, от огня пострадала баня и сгорел жилой дом. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, причинами возгораний стало пренебрежение правилами противопожарного режима.

Так, 8 декабря в 19:34 в деревне Поташи в экстренные службы Пыталовского района поступило сообщение о пожаре. В результате инцидента сгорела баня. По словам экспертов, предположительная причина возгорания - не осторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Следующий пожар произошел в 22.29 в Пскове на Гончарном переулке. Жилой дом размером 10 на 10 метров выгорел по всей площади. По версии экстренной службы причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

КОНКРЕТНО

В ведомстве также напоминают, что за 11 месяцев 2018 года на территории Псковской области пожары уничтожили около 400 строений. Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем.

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