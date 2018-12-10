За выходные в Псковской области сгорели две иномарки
В Псковской области за выходные сгорели две иномарки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инциденты произошли в Пскове и в Островском районе.
Как стало известно, первый случай зарегистрирован в областном центре. В 0.36 службы экстренного реагирования получили сообщение о пожаре.
- На улице Инженерной в автомобиле марки «Mercedes-Benz» 1998 года выпуска выгорел моторный отсек на площади один квадратный метр. А также огонь повредил лакокрасочное покрытие капота, - сообщили в ведомстве. - Причиной возгорания стал поджог иномарки.
Второй инцидент произошел в воскресенье в 7.42 в деревне Рубилово, что в Островском районе. В автомобиле БМВ 5-й серии 2000 года выпуска выгорел моторный отсек и салон по всей площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
КСТАТИ
За выходные в Псковской области также сгорели жилой дом и баня. Инциденты произошли в Пскове и в Пыталовском районе.