За выходные в Псковской области сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-10T10:37:30+03:00

В ночь с 8 на 9 декабря в Псковской области сгорели две иномарки. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Пожары произошли в Пскове и в Островском районе

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В Псковской области за выходные сгорели две иномарки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инциденты произошли в Пскове и в Островском районе.

Как стало известно, первый случай зарегистрирован в областном центре. В 0.36 службы экстренного реагирования получили сообщение о пожаре.

- На улице Инженерной в автомобиле марки «Mercedes-Benz» 1998 года выпуска выгорел моторный отсек на площади один квадратный метр. А также огонь повредил лакокрасочное покрытие капота, - сообщили в ведомстве. - Причиной возгорания стал поджог иномарки.

Второй инцидент произошел в воскресенье в 7.42 в деревне Рубилово, что в Островском районе. В автомобиле БМВ 5-й серии 2000 года выпуска выгорел моторный отсек и салон по всей площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

КСТАТИ

За выходные в Псковской области также сгорели жилой дом и баня. Инциденты произошли в Пскове и в Пыталовском районе.