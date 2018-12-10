2018-12-10T11:11:55+03:00
Происшествия

В Пскове задержали подозреваемого в краже алкоголя мужчину

Предполагаемого нарушителя закона передали в руки полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове задержали мужчину, за кражу алкогольные напитков.В Пскове задержали мужчину, за кражу алкогольные напитков.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который подозревается в краже спиртных напитков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленника передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.

– Получив тревожное сообщение, патруль охраны незамедлительно прибыл на вызов и задержал предполагаемого нарушителя, – сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 44-летний мужчина. На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В ведомстве также напоминают, что за кражу на сумму более 1 тысячи рублей, но не более 2.5 тысяч могут привлечь к административной ответственности. За кражу на сумму, превышающую 2.5 тысячи рублей, предусматривается уголовная ответственность.

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