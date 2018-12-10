2018-12-10T12:28:39+03:00
Общество

Необычная выставка «Театра из чемодана» пройдет в Пскове

Псковичи увидят театральных кукол, которые вышли на пенсию
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Живописец-пейзажист Сергей Семенов подарил вторую жизнь театральным куклам. Фото: театрально-концертной дирекции.Живописец-пейзажист Сергей Семенов подарил вторую жизнь театральным куклам. Фото: театрально-концертной дирекции.
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В Пскове 13 декабря, в день официального открытия Года театра, пройдет выставка Сергея Семенова «Театр из чемодана». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции, с необычной выставкой кукол можно ознакомиться в галерее «ЦЕХ».

- На выставке псковичи увидят около пятидесяти кукольных артистов, которые играли персонажей в разных спектаклях областного театра кукол, - сообщили в пресс-службе. - А также афиши и эскизы к театральным постановкам.

Мало кто задумывается, что происходит с куклами после их выхода на «пенсию». Оказывается, после ухода спектакли из репертуара, какое-то время некогда любимые кукольные герои хранятся в архиве. Однако без работы и без должного ухода неодушевленные артисты быстро приходят в негодность.

Но живописец-пейзажист Сергей Семенов собрал театральных кукол и отреставрировал их в своей мастерской. И теперь у артистов начинается вторая жизнь.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать ежедневно с 16 до 19 часов в галерее «ЦЕХ» до 12 января. Посетить выставку может любой желающий - вход свбодный.

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