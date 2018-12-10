Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-10T12:39:10+03:00

В списке претендентов – 111 компаний и предприятий, а также жителей региона

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Стартовало голосование за номинантов на общественную премию «Народное признание – 2018», учредителем которой выступает Медиахолдинг Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, на площадке которого и проходит прием голосов, всего будет два этапа. Первый продлится до полудня 9 января, и за то время будет отобрана тройка лидеров в каждой из номинаций. А во втором жители области выберут одного победителя в каждой из групп.

Алгоритм голосования позволяет избежать накрутки – после голосования на сайте, следует ввести свой номер телефона и с него отправить подтверждающий код на указанный в выплывающем окошке номер телефона. Отдать свой голос за номинантов можно только один раз в течение тура.

СПРАВКА «КП»

В «Народном признании – 2018» в этом году 12 номинаций.

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