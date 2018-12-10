2018-12-10T12:39:10+03:00
Общество

Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»

В списке претендентов – 111 компаний и предприятий, а также жителей региона
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области выбирают обладателей ежегодной премии "Народное признание". Фото: pixabay.В Псковской области выбирают обладателей ежегодной премии "Народное признание". Фото: pixabay.
Изменить размер текста:

Стартовало голосование за номинантов на общественную премию «Народное признание – 2018», учредителем которой выступает Медиахолдинг Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, на площадке которого и проходит прием голосов, всего будет два этапа. Первый продлится до полудня 9 января, и за то время будет отобрана тройка лидеров в каждой из номинаций. А во втором жители области выберут одного победителя в каждой из групп.

Алгоритм голосования позволяет избежать накрутки – после голосования на сайте, следует ввести свой номер телефона и с него отправить подтверждающий код на указанный в выплывающем окошке номер телефона. Отдать свой голос за номинантов можно только один раз в течение тура.

СПРАВКА «КП»

В «Народном признании – 2018» в этом году 12 номинаций.

КСТАТИ

«Комсомолка» выдвинула на соискание премии героев публикаций: победителей всероссийского конкурса уличных музыкантов (подробности) и полицейского с большой буквы Виктора Чернышева (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки