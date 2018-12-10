2018-12-10T15:01:51+03:00
Общество

Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки

Еще одним мероприятием станет посадка «Аллеи дружбы» в областной столице
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псков готовится принимать международный праздник в конце июня 2019 года.Псков готовится принимать международный праздник в конце июня 2019 года.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Стала известна предварительная программа на период Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, центральные мероприятия пройдут в Псковском Кремле, в Финском и Детском парках, на Октябрьской площади и в других местах культурного отдыха областной столицы.

Открытие фестиваля начнется 27 июня с торжественного шествия делегаций городов Ганзейского союза. А завершится этот день под залпы праздничного салюта.

- На следующий день откроются выставки, ярмарки и фестивали. А также начнется Международный экономический форум, - сообщили в пресс-службе администрации. - Днем, 29 июня, участники международных делегаций посадят «Аллею дружбы» в областной столице. А вечер пройдет под инструментальную оперу и закончится праздничным концертом.

Завершится фестиваль шествием участников. А также 30 июня эстафета перейдет следующему городу, который в 2020 году будет принимать у себя гостей Международного Ганзейского союза.

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