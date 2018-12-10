2018-12-10T13:34:11+03:00
Происшествия

Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети

Подозреваемая проходит по уголовной статье «Торговля людьми»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове 21-летняя девушка продала новорожденную девочку через социальные сети.В Пскове 21-летняя девушка продала новорожденную девочку через социальные сети.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Девушка подозревается в продаже своей новорожденной дочки через социальные сети. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, неизвестная покупательница также была задержана следственным комитетом РФ по Вологодскому региону.

- По версии следствия, сразу после выписки из роддома 21-летняя псковичка продала собственного ребенка 46-летней жительнице Вологды, - сообщили в надзорном ведомстве. - Подозреваемая проходит по уголовной статье «Торговля людьми».

Как стало известно, покупателя на дочку девушка нашла заранее, еще до родов, в одной из социальных сетей. Обсудив все детали и договорившись о цене, они просто ждали дня рождения девочки.

На данный момент все фигуранты дела задержаны, а новорожденная девочка находится под наблюдением врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Следственный комитет продолжает расследование.

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