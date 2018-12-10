2018-12-10T14:01:55+03:00
Происшествия

В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро

Злоумышленница воровала понемногу, чтобы кража не бросалась сразу в глаза
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Гражданка хорошо знала, где потерпевшая хранит деньги и куда кладет ключи от квартиры.Гражданка хорошо знала, где потерпевшая хранит деньги и куда кладет ключи от квартиры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Опочке женщина украла у соседки по лестничной площадке тысячу долларов и тысячу евро. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, часть похищенных денег удалось изъять.

Инцидент произошел в квартире дома по Гусаковскому переулку. Когда хозяйка квартиры обнаружила пропажу своих сбережений, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность вора, - сообщили в надзорном ведомстве. - Им оказалась 48-летняя безработная соседка по лестничной площадке.

Как вяснилось, подозреваемая знала, где потерпевшая хранит ключи от квартиры. И на протяжении нескольких месяцев, после того как хозяйка уходила из дома, злоумышленница проникала в ее жилье. Женщина воровала понемногу, чтобы кража не бросалась сразу в глаза. Украденные средства фигурантка обменивала на российские рубли и тратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция продолжает расследование.

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